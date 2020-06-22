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Сломался самолет: президент Хорватии отказался от визита в Москву 

Вероника Полынина и ещё 5 29 минут назад
Президент Хорватии Зоран Миланович не приедет в Москву на Парад Победы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство страны.
«Сегодня уже официальная информация, что президент не приедет. У него сломался самолет», — заявили в посольстве.
Нетаньяху не приедет на парад Победы в Москве
В конце прошлой недели сообщалось, что Миланович приедет на Парад Победы, который состоится 24 июня в Москве.
Ранее, как сообщал «Рамблер», о невозможности приехать в Москву заявили президент Чехии Милош Земан, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Отмена визитов связана с ограничительными мерами по коронавирусу.
Политика , Видео , Кавказ , Синдзо Абэ , Милош Земан , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , РИА Новости , Москва , Хорватия
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