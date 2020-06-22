Сломался самолет: президент Хорватии отказался от визита в Москву 

Президент Хорватии Зоран Миланович не приедет в Москву на Парад Победы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство страны.
«Сегодня уже официальная информация, что президент не приедет. У него сломался самолет», — заявили в посольстве.
В конце прошлой недели сообщалось, что Миланович приедет на Парад Победы, который состоится 24 июня в Москве.
Ранее, как сообщал «Рамблер», о невозможности приехать в Москву заявили президент Чехии Милош Земан, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Отмена визитов связана с ограничительными мерами по коронавирусу.