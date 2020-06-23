Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уволенный Путиным губернатор попросил президента допустить его к выборам 

Lenta.ru и ещё 3 41 минуту назад
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко (КПРФ) направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона 13 сентября. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев.
«Действительно, Сергей Георгиевич обратился с просьбой к Владимиру Владимировичу Путину допустить его к участию в выборах губернатора Иркутской области, которые состоятся 13 сентября. Его письмо направлено в администрацию президента РФ», —приводит агентство слова Добродеева.
21 мая газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщила, что Левченко не допустят к выборам главы региона. Собеседник газеты заявил, что «с ним [Левченко] столько времени боролись не для того, чтобы допустить на выборы снова». Участие в выборах также примет временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев, бывший замглавы МЧС. Другой собеседник «Ведомостей» заявил, что выдвижение Левченко будет значить противостояние КПРФ не «Единой России» и не Кобзеву, а президенту Владимиру Путину.
Левченко был уволен в декабре 2019 года после разрушительных паводков в регионе. Путин позже раскритиковал его и заявил, что не все проблемы, связанные со стихией, удалось решить. По его словам, сказать, что Левченко работал «совсем плохо», нельзя, однако ситуация не терпела «неспешной работы».
Видео дня. У Билана отняли победу на «Евровидении»
Последние новости
В Москве умерли 26 пациентов с коронавирусом В Москве умерли 26 пациентов с коронавирусом Собянин объявил об открытии ресторанов и фитнес-клубов Собянин объявил об открытии ресторанов и фитнес-клубов Названы причины низкой смертности среди россиян с коронавирусом Названы причины низкой смертности среди россиян с коронавирусом
Комментарии 32
Политика , Видео , Человек года , Сергей Левченко , Игорь Кобзев , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Единая Россия , МЧС , КПРФ , Ведомости , Иркутская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Матвейка спрятался в ванной, урод стрелял в замок»
«Матвейка спрятался в ванной, урод стрелял в замок»
«У мужчин основная цель — поиметь вас»
«У мужчин основная цель — поиметь вас»
Харламов и Асмус договорились о разделе недвижимости
Харламов и Асмус договорились о разделе недвижимости
Раскрыто согласие Обамы на «аннексию Крыма»
Раскрыто согласие Обамы на «аннексию Крыма»
Видео
Обрушение фасада дома Черданцева попало на видео
02:05
Обрушение фасада дома Черданцева попало на видео
Происшествия
Перестрелка в США в толпе людей попала на видео
00:59
Перестрелка в США в толпе людей попала на видео
Происшествия
Град в Хакасии разбил машины и попал на видео
00:47
Град в Хакасии разбил машины и попал на видео
Общество
В Индонезии проснувшийся вулкан попал на видео
00:39
В Индонезии проснувшийся вулкан попал на видео
В мире
Избиение уличных музыкантов попало на видео
01:23
Избиение уличных музыкантов попало на видео
Происшествия
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
00:41
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
00:58
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
00:49
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
00:11
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
00:16
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение