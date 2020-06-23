«Действительно, Сергей Георгиевич обратился с просьбой к Владимиру Владимировичу Путину допустить его к участию в выборах губернатора Иркутской области, которые состоятся 13 сентября. Его письмо направлено в администрацию президента РФ», —приводит агентство слова Добродеева.

21 мая газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщила, что Левченко не допустят к выборам главы региона. Собеседник газеты заявил, что «с ним [Левченко] столько времени боролись не для того, чтобы допустить на выборы снова». Участие в выборах также примет временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев , бывший замглавы МЧС . Другой собеседник «Ведомостей» заявил, что выдвижение Левченко будет значить противостояние КПРФ не «Единой России» и не Кобзеву, а президенту Владимиру Путину.

Левченко был уволен в декабре 2019 года после разрушительных паводков в регионе. Путин позже раскритиковал его и заявил, что не все проблемы, связанные со стихией, удалось решить. По его словам, сказать, что Левченко работал «совсем плохо», нельзя, однако ситуация не терпела «неспешной работы».