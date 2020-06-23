На 13 сентября 2020 года в Иркутской области намечены досрочные выборы губернатора. Из-за того, что голосование получило статус внеочередного, бывший руководитель региона Сергей Левченко, сложивший полномочия главы в декабре 2019 года, не может принимать в нем участие в качестве кандидата.

Политик, стремясь баллотироваться в губернаторы, обратился с официальным обращением в администрацию президента РФ с просьбой сделать для него исключение.

«Сергей Георгиевич обратился с просьбой к Владимиру Владимировичу Путину допустить его к участию в выборах губернатора Иркутской области», — заявил Добродеев.

Он также подчеркнул, что в своем письме Левченко указал на непростое время для страны, в которое выборы региональных глав, по его мнению, должны проводиться без препятствий для избирателей и кандидатов.

Как сообщал «Рамблер», аналитики полагают, что президент РФ Владимир Путин уволил коммуниста Сергея Левченко, хотя формально экс-глава Иркутской области сложил полномочия «по собственному желанию». Считается, что поводом для отставки Левченко послужила критика ликвидации последствий паводка в регионе, в результате которого погибли 25 тысяч человек.