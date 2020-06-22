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Украина заявила о намерении и дальше разрывать соглашения с Россией 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 36 минут назад
Украина продолжит разрывать соглашения с РФ
Фото: РИА Новости
Власти Украины проводят ревизию двусторонних соглашений с Россией, намерены продолжить их разрыв, заявил украинский замминистра иностранных дел Василий Боднар.
«До войны у нас было 453 подписанных двусторонних соглашения. Сейчас остается в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться», — передает его слова РИА «Новости».
Он добавил, что власти не делают «радикально-эмоциональных» шагов в вопросе разрыва соглашений, так как это может навредить украинцам, проживающим в России.
Боднар заявил, что необходимо соблюдать все процедуры при разрыве соглашений, чтобы не было двоякой трактовки документов.
В сентябре 2019 года украинский МИД также заявлял, что продолжит отменять и пересматривать договоры с Россией и СНГ. До этого Киев приостановил процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, этот вопрос комментировали в Кремле.
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Политика , Украина , МИД , РИА Новости
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