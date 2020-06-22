Украина продолжит разрывать соглашения с РФ 

Украина продолжит разрывать двусторонние соглашения с Россией. Об этом, как передает ТАСС, заявил замглавы МИД Украины Василий Бондарь.
В интервью «Укринформу» Бондарь сообщил, что до начала конфликта в Донбассе между РФ и Украиной были подписаны 453 двусторонних документа. В настоящее время осталось около 300 действующих соглашений.
«Сейчас остается в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться», — сказал замглавы украинского МИД.
При этом он отметил, что украинская сторона не идет на «радикально-эмоциональные шаги», которые могут навредить ее гражданам.
По словам Бондаря, все двусторонние соглашения с РФ постепенно пересматриваются, «чтобы оптимизировать и оставить минимально необходимое количество документов, которые бы позволили сохранять надлежащий уровень защиты прав и интересов граждан Украины».
Как сообщал «Рамблер», Украина временно приостановила процесс денонсации договоров с Россией в 2019 году после избрания президентом Владимира Зеленского. В МИД России тогда заявляли «Коммерсанту», что «возобновление прежней практики либо отказ от нее будет сигналом, позволяющим понять, изменятся ли при новой власти отношения двух стран и в какую сторону».