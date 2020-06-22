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Россияне ждут Лукашенко на параде Победы больше всего 

Лера Букина 1 час назад
Россияне ждут Лукашенко на параде Победы больше всего
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, главу какого государства они ждут на параде Победы больше всего.
41% опрошенных выделяют Александра Лукашенко. Именно президента Белоруссии они будут рады видеть среди приглашенных гостей.
26% россиян ответили, что того лидера, которого они ждут, нет в заявленном списке (в данном списке были представлены следующие государства: Белоруссия, Сербия, Казахстан, Армения).
23% проголосовавших будут рады видеть главу Сербии.
7% участников — главу Казахстана, а 3% россиян ждали премьера Армении, но из-за сложившейся в республике эпидемиологической ситуации он посетить парад не сможет.
В опросе приняли участие 6056 человек.
Представители Германии не посетят парад Победы в Москве. Об этом посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил News.ru.
26 мая, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил, что парады по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдут в городах страны 24 июня.
«В настоящее время я исхожу из того, что представителей Германии (на параде. — Прим. ред.) не будет», — заявил сегодня фон Гайр.
Он отметил, что, если понимает правильно, в 2020 году московский парад Победы будет особенным из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, особенным будет и круг иностранных гостей. При этом дипломат подчеркнул, что пока немецкое посольство не получило точных сведений об участии представителей Германии в мероприятии.
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Комментарии
Политика , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Армения , Сербия
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