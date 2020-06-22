Россияне ждут Лукашенко на параде Победы больше всего 

Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, главу какого государства они ждут на параде Победы больше всего.

41% опрошенных выделяют Александра Лукашенко . Именно президента Белоруссии они будут рады видеть среди приглашенных гостей.

Казахстан, 26% россиян ответили, что того лидера, которого они ждут, нет в заявленном списке (в данном списке были представлены следующие государства: Белоруссия, Сербия Армения ).

23% проголосовавших будут рады видеть главу Сербии.

7% участников — главу Казахстана, а 3% россиян ждали премьера Армении, но из-за сложившейся в республике эпидемиологической ситуации он посетить парад не сможет.

В опросе приняли участие 6056 человек.

Представители Германии не посетят парад Победы в Москве. Об этом посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил News.ru.

26 мая, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил, что парады по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдут в городах страны 24 июня.

«В настоящее время я исхожу из того, что представителей Германии (на параде. — Прим. ред.) не будет», — заявил сегодня фон Гайр.

Он отметил, что, если понимает правильно, в 2020 году московский парад Победы будет особенным из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, особенным будет и круг иностранных гостей. При этом дипломат подчеркнул, что пока немецкое посольство не получило точных сведений об участии представителей Германии в мероприятии.