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Соловьев в связи со словами Путина о «подарках» русского народа вспомнил исторический анекдот 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
Соловьев вспомнил анекдот после слов Путина
Фото: ТАСС
«Братским республикам стоит обратиться к историческим документам, сравнить карты и ответить на вопрос о том, где именно находятся исконно российские земли», — сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что республики «тащили» из СССР «подарки» русского народа».
«На этот вопрос надо смотреть с позиции истории. Достаточно открыть документы и посмотреть территории советских республик до вхождения в состав СССР и после, — сказал Владимир Соловьев. — Мы хорошо помним, как та же самая Украинская ССР прирастала традиционными, исконно русскими землями. Здесь речь не только о Крыме и завоеваниях времен императрицы Екатерины II, но и о территориях, приобретенных после 1939 года».
«Потому к бывшим республикам есть много вопросов», — отметил телеведущий, добавив, что «на эту тему есть замечательный исторический анекдот».
«После победы над гитлеровской Германией Сталин решил сделать Львов частью Украинской ССР. Тогда поляки сказали ему, мол, Львов никогда не был частью Российской империи. «Зато Варшава была», — ответил Сталин. И тем самым вопрос был закрыт», — рассказал Соловьев.
«Так что, повторюсь, братским республикам стоит обратиться к историческим документам, взять карты и ответить на вопрос: где находятся исконно российские земли, а где — нет. Хотя ответ на этот вопрос многим не понравится и может вызвать бурю истерики», — заключил Соловьев.
Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что у республик СССР было право выхода из Советского Союза, однако процедура выхода не была прописана заранее.
Президент обратил внимание на ситуацию, при которой « (та или иная) республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой «багаж» огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий», а затем решила выйти из Советского Союза.
«Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой «подарки» от русского народа», — сказал российский лидер, добавив, что «ничего этого не было прописано».
Напомним, Путин также указывал, что Россия выплатила долги всех бывших советских республик, но так и не получила полагающиеся ей зарубежные активы СССР.
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Политика , Владимир Соловьев , Владимир Путин , Деловая газета "Взгляд" , Республика Крым
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