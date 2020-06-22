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В Кремле объяснили постер с Путиным на диване в его кабинете 

Lenta.ru и ещё 9 1 час назад
В Кремле объяснили постер с Путиным в его кабинете
Фото: Telegram-канал «Пул №3»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о постере с изображением Владимира Путина в его кабинете. Об этом сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.
По словам Пескова, постер с Путиным — подарок из Японии. Портрет президента, выполненный в особой технике на рисовой бумаге, передала одна из префектур страны.
Также пресс-секретарь Путина объяснил, почему портрет лежит на диване. «Потому что президент считает, что там ему место», — сказал он.
Ранее в сети появился кадр интерьера кабинета президента из интервью Путина каналу «Россия 1». Пользователи заметили на снимке черный кожаный диван с несколькими подушками. При этом почти половина дивана накрыта изображением президента. Рядом сверху стоит большая икона с изображением Иисуса Христа.
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Политика , Азия , Иисус Христос , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Япония
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