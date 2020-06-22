В Кремле объяснили постер с Путиным в его кабинете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о постере с изображением Владимира Путина в его кабинете. Об этом сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

По словам Пескова, постер с Путиным — подарок из Японии . Портрет президента, выполненный в особой технике на рисовой бумаге, передала одна из префектур страны.

Также пресс-секретарь Путина объяснил, почему портрет лежит на диване. «Потому что президент считает, что там ему место», — сказал он.