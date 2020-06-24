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Путин призвал беречь и отстаивать правду о войне 

RT на русском и ещё 17 1 час назад
Путин призвал беречь и отстаивать правду о войне
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ходе парада на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне заявил, что необходимо отстаивать честную, ничем не замутнённую правду о войне.
По его словам, в 1941 году более 80% вооружённых сил Германии и её сателлитов были сосредоточены против Советского Союза, но они оказались бессильными перед сплочённостью советских граждан.
Он отметил, что советский народ смог одолеть страшное тотальное зло, разгромив более шестисот дивизий врага и уничтожив 75% от общего числа самолётов, танков, артиллеристских орудий противника.
Президент подчеркнул, что в этом состоит главная, честная, ничем не замутнённая правда о войне.
«Мы обязаны её беречь и отстаивать, передавать нашим детям, внукам и правнукам. Сегодняшний военный парад — в честь этой священной правды, в честь выдающегося поколения победителей, которые определили исход всей Второй мировой войны», — сказал он.
Ранее в Москве начался парад Победы.
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Политика , Владимир Путин , Германия
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