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Песков пояснил слова Путина о «подарках» русского народа 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 12 1 час назад
Президент Владимир Путин, говоря о «территориальных подарках» русского народа, которые надо вернуть, имел в виду ранее допущенные системные ошибки в Конституции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Журналисты попросили Пескова разъяснить слова Путина о территориальных подарках русского народа, которые надо вернуть. Эти слова были произнесены в контексте изменения Конституции.
«Он говорил не о подарках, он говорил о ранее допущенных системных ошибках в Конституции, в которой не предусматривали целый ряд ситуаций, целый ряд вариантов развития событий, которые имели бы негативные последствия для нашего государства. Именно об этом говорил Путин и здесь нужно внимательно это читать», — ответил Песков, передает РИА «Новости».
По его словам, суть в словах президента заключается именно в ошибках, «которые ранее были допущены, и очень важных моментах, которые не были додуманы в Конституции».
На уточняющий вопрос, считает ли президент, что за пределами страны остались территории, которые нужно воссоединить с Россией, Песков ответил: «Нет, президент ничего не говорил о том, остались ли или не остались ли, он говорил именно о просчетах в Конституциях предыдущих».
Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что у республик СССР было право выхода из Советского Союза, однако процедура выхода не была прописана заранее. Президент обратил внимание на ситуацию, при которой « (та или иная) республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой «багаж» огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий», а затем решила выйти из Советского Союза.
«Ну, хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой «подарки» от русского народа», — сказал российский лидер, добавив, что «ничего этого не было прописано».
Путин также указывал, что Россия выплатила долги всех бывших советских республик, но так и не получила полагающиеся ей зарубежные активы СССР.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости
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