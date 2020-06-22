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Путин возложит венок к Могиле Неизвестного солдата 

РИА Новости и ещё 13 2 часа назад
Путин возложит венок к Могиле Неизвестного солдата
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин в понедельник возложит венок к Могиле Неизвестного солдата вместе с ветеранами и суворовцами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что 22 июня — День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны, что во многом определяет программу президента на день. Утром он прибыл на территорию военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил "Патриот" и в сопровождении патриарх Московского и всея Руси Кирилла и министра обороны РФ Сергея Шойгу осмотрел собор Воскресения Христова — главный храм Вооруженных сил России и музейный комплекс "Дорога памяти".
"Сегодня далее… Путин в сопровождении ветеранов Великой Отечественной войны, в сопровождении суворовцев возложит венок к Могиле Неизвестного солдата", — сказал Песков, уточнив, что после этого запланирована минута молчания.
Затем у президента состоится ряд рабочих встреч непубличного характера, добавил он.
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Политика , Сергей Шойгу , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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