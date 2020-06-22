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Путин возложил цветы к монументу «Матерям победителей» 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Путин возложил цветы к монументу «Матерям победителей»
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин во время посещения парка «Патриот» в День памяти и скорби осмотрел музейный комплекс «Дорога памяти» и возложил цветы к скульптурной композиции «Матерям победителей».
Глава государства приехал в подмосковную Кубинку, где находится собор Воскресения Христова — главный храм Вооруженных сил России. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил молебен, на котором побывал президент. Глава государства также осмотрел собор, передает РИА «Новости».
После этого Путин посетил музейный комплекс «Дорога памяти», а также возложил цветы к монументу «Матерям победителей». В церемонии возложения также участвовали патриарх Кирилл и министр обороны Сергей Шойгу.
Галерея «Дорога памяти» — проект, не имеющий аналогов в мире. Это не просто музей и мемориальный комплекс, а галерея живой истории, которая сохранит судьбу и имя каждого, кто привел к Победе в Великой Отечественной войне. Исторический мультимедийный комплекс возведен на территории парка «Патриот» вокруг главного храма Вооруженных сил, на знаковом рубеже, где войска Красной Армии держали оборону Москвы в годы Великой Отечественной войны. Длина музейного комплекса — 1418 шагов — в память о 1418 днях и ночах Великой Отечественной войны, на протяжении которых шли боевые действия. Экспозиция включает в себя хроноленту — подробную историю каждого дня войны, передает ТАСС.
Каждый из 35 залов галереи отличается формой подачи и драматургией, с помощью интерактивных средств посетители смогут менять окружающую обстановку, получать доступ к редким видео, фото и аудиоматериалам Великой Отечественной войны. Музейный комплекс «Дорога памяти» представляет посетителям уникальные иммерсивные залы с эффектом погружения в ключевые эпизоды Великой Отечественной войны.
Храм построен на добровольные пожертвования в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Идея его возведения принадлежит министру обороны Сергею Шойгу. Изначально открыть и освятить храм планировалось ко Дню Победы, однако из-за коронавируса торжественные мероприятия перенесли на 14 июня.
День памяти и скорби отмечается в России 22 июня. В этот день в 1941 году германские войска перешли границу СССР и без объявления войны атаковали советские города. Указом президента Владимира Путина 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы.
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Комментарии
Политика , Сергей Шойгу , Патриарх Кирилл , Владимир Путин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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