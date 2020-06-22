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МИД раскрыл детали переговоров с США в Вене 

РИА Новости и ещё 24 1 час назад
МИД раскрыл детали переговоров с США в Вене
Фото: РИА Новости
Москва и Вашингтон на консультациях в Вене по стратегической стабильности обсудили продление ДНСВ-3, заявили в понедельник в МИД РФ.
Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности в понедельник завершились в Вене. Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИД России Сергей Рябков, американскую — Маршалл Биллингсли. Консультации продлились около десяти часов.
"В соответствии с поручением президентов двух стран было продолжено обсуждение перспектив контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о СНВ и поддержания стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД, а также в целом комплексного диалога по разрешению проблем в сфере международной безопасности", — говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.
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Политика , Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Оружие , США , Сергей Рябков , Маршалл Биллингсли , МИД , Вена , Москва
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