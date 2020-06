Как в Америке хотят «припереть к стенке Путина»

«Припереть к стенке Путина: Как Америка должна строить отношения с Россией » («Pinning Down Putin: How America Should Deal With Russia» (можно перевести и как «придавить Путина»), — давненько что-то не было столь масштабного «наезда» на нынешнее руководство нашей страны. В исполнении заслуженной Виктории Нуланд , проработавшей в госдепартаменте с 1984 по 2017 год, также три года «оттрубившей» послом США