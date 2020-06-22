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Путин оценил обороноспособность и безопасность России 

Lenta.ru 1 час назад
Путин оценил обороноспособность и безопасность России
Фото: kremlin.ru
Обороноспособность и безопасность России надежно обеспечена. Такую оценку высказал президент Владимир Путин в ходе посещения главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, передает ТАСС.
По его словам, солдаты и офицеры Вооруженных сил России достойно выполняют задачи по надежному обеспечению обороноспособности и безопасности страны.
«Современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям, достойно выполняет все поставленные задачи», — подчеркнул Путин.
Ранее в понедельник Владимир Путин приехал в главный храм Вооруженных сил России. Вместе с главой государства туда прибыл министр обороны России Сергей Шойгу и патриарх Кирилл. После выступления патриарха Кирилла и Путина присутствующие почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.
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Политика , Сергей Шойгу , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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