Путин оценил обороноспособность и безопасность России 

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Обороноспособность и безопасность России надежно обеспечена. Такую оценку высказал президент Владимир Путин в ходе посещения главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, передает ТАСС.

По его словам, солдаты и офицеры Вооруженных сил России достойно выполняют задачи по надежному обеспечению обороноспособности и безопасности страны.

«Современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям, достойно выполняет все поставленные задачи», — подчеркнул Путин.