Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Всё уже решено»: В России заявили о «решенном» будущем Донбасса 

Мария Иванова и ещё 1 15 минут назад
Эксперт комитета Госдумы по делам СНГ Дмитрий Куликов заявил, что будущее Донбасса уже предрешено и оно не зависит от позиции украинских властей. Об этом он рассказал TK Union, интервью опубликовано на YouTube.
«Мне очень понравилась позиция руководителя Донецкой республики Дениса Пушилина, близко к тексту, по памяти, когда он сказал: «Мы чувствуем себя в России, живем как в России и из этого намерены дальше исходить», — сказал Куликов.
Он обратил внимание, что парад в честь 75-летия Победы в ДНР будут проводить одновременном с парадом в России. Также россияне, находящиеся на территории Донбасса, смогут принять участие в голосовании по поправкам к Конституции.
«Сам тот факт, сколько людей республик уже стали полноценными гражданами Российской Федерации. Все эти факторы, на мой взгляд определяют очень однозначно и ясно будущее Донбасса», — подчеркнул эксперт.
По его мнению, Донбасс «мужеством, кровью, жизнями своими» заплатил за право самостоятельно решать свою судьбу.
Как писал «Рамблер», ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сможет вернуть Донбасс под контроль Киева с помощью дипломатии, экономического роста и укрепления армии. По его мнению, восточные территории страны были «отжаты, но это временно».
Комментарии 446
Политика , Видео , В мире , Дмитрий Куликов , Денис Пушилин , Владимир Зеленский , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вынесен приговор фигурантам дела «Сети»
Вынесен приговор фигурантам дела «Сети»
Малышева показала переболевшую COVID-19 мать
Малышева показала переболевшую COVID-19 мать
Клишас объяснил поправку о президентских сроках
Клишас объяснил поправку о президентских сроках
«Мотоциклист тянет тебя вниз»
«Мотоциклист тянет тебя вниз»
Видео
Спасший тонущего дайвера аквабайкер попал на видео
00:38
Спасший тонущего дайвера аквабайкер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео акции «Свеча памяти» в городах России
02:38
Опубликовано видео акции «Свеча памяти» в городах России
Общество
Опубликовано видео спасения прыгнувшей с 8 этажа девушки
00:24
Опубликовано видео спасения прыгнувшей с 8 этажа девушки
Происшествия
Опубликовано видео избиения оппонента колбасой на Украине
00:30
Опубликовано видео избиения оппонента колбасой на Украине
Происшествия
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
00:27
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
Опубликовано видео смерча в Крыму
00:14
Опубликовано видео смерча в Крыму
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
00:21
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
00:35
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
01:31
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение