Эксперт комитета Госдумы по делам СНГ Дмитрий Куликов заявил, что будущее Донбасса уже предрешено и оно не зависит от позиции украинских властей. Об этом он рассказал TK Union, интервью опубликовано на YouTube.

«Мне очень понравилась позиция руководителя Донецкой республики Дениса Пушилина, близко к тексту, по памяти, когда он сказал: «Мы чувствуем себя в России, живем как в России и из этого намерены дальше исходить», — сказал Куликов.

Он обратил внимание, что парад в честь 75-летия Победы в ДНР будут проводить одновременном с парадом в России. Также россияне, находящиеся на территории Донбасса, смогут принять участие в голосовании по поправкам к Конституции.

«Сам тот факт, сколько людей республик уже стали полноценными гражданами Российской Федерации. Все эти факторы, на мой взгляд определяют очень однозначно и ясно будущее Донбасса», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, Донбасс «мужеством, кровью, жизнями своими» заплатил за право самостоятельно решать свою судьбу.