Эксперт комитета Госдумы по делам СНГ Дмитрий Куликов заявил, что будущее Донбасса уже предрешено и оно не зависит от позиции украинских властей. Об этом он рассказал TK Union, интервью опубликовано на YouTube.
«Мне очень понравилась позиция руководителя Донецкой республики Дениса Пушилина, близко к тексту, по памяти, когда он сказал: «Мы чувствуем себя в России, живем как в России и из этого намерены дальше исходить», — сказал Куликов.
Он обратил внимание, что парад в честь 75-летия Победы в ДНР будут проводить одновременном с парадом в России. Также россияне, находящиеся на территории Донбасса, смогут принять участие в голосовании по поправкам к Конституции.
«Сам тот факт, сколько людей республик уже стали полноценными гражданами Российской Федерации. Все эти факторы, на мой взгляд определяют очень однозначно и ясно будущее Донбасса», — подчеркнул эксперт.
По его мнению, Донбасс «мужеством, кровью, жизнями своими» заплатил за право самостоятельно решать свою судьбу.
Как писал «Рамблер», ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сможет вернуть Донбасс под контроль Киева с помощью дипломатии, экономического роста и укрепления армии. По его мнению, восточные территории страны были «отжаты, но это временно».