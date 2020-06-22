Республики Донбасса не зависят от Киева и их судьба — вернуться в Россию, заявил российский политолог и эксперт Комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Дмитрий Куликов телеканалу «Union», передаёт «Донбасс Сегодня».
«Мне кажется, что будущее Донбасса тем и замечательно, что оно не зависит от позиции Украины, и что она там дальше будет из себя строить. Мне в этом плане понравилась позиция руководителя ДНР Дениса Пушилина, когда он сказал: «Мы чувствуем себя в России, живём как в России и намерены и дальше исходить из этого»», — заявил он.
По его мнению, эта позиция отлично прослеживается в ряде крайне важных факторов.
«Это проявляется и в проведении парада, который вы будете проводить одновременно с Москвой. Голосование по поправкам в Конституцию будет проводиться в том числе и на вашей территории, и те люди, которые уже являются гражданами России, смогут поучаствовать в этом невероятно важном для всего нашего российского пространства событии. Тот факт, сколько людей республик уже стали полноценными гражданами РФ тоже о многом говорит», — добавил Куликов.
Он подчеркнул, что эти факторы очень однозначно и ясно определяют будущее Донбасса.
«В принципе, всё уже решено. Донбасс мужеством, кровью, своими жизнями заплатил за историческое право самому решать свою судьбу и никто у Донбасса забрать это право не может», — отметил политолог.