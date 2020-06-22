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Путин назвал абсолютно священной память о войне 

Российская Газета и ещё 11 1 час назад
В День памяти и скорби президент посетил главный храм Вооруженных сил в подмосковной Кубинке.
Верховного главнокомандующего сопровождали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны Сергей Шойгу.
"В День памяти и скорби мы обращаемся к одной из самых горьких, драматических страниц нашей истории. Великая Отечественная война стала жестокой огромной трагедией, унесла миллионы жизней", — заявил глава государства.
"Испытания военной поры показали неимоверную силу и стойкость нашего народа, — отметил Владимир Путин. — Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, абсолютно священна. Она всегда с нами, дает нам силы служить нашей стране по нравственным заветам, от которых мы не имеем права отступить и никогда не отступим".
Президент объявил минуту молчания. "Современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям, достойно выполняет поставленные задачи, и мы знаем, что обороноспособность и безопасность государства надежно обеспечена", — продолжил он.
Вооруженные силы совершенствуются, растут их боевые возможности. Но главная основа ратного труда — мужество, верность долгу, честь и безграничная любовь к Отчизне. "Это безусловные ценности", — заключил Верховный главнокомандующий.
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Комментарии 1
Политика , Видео , Социология , Сергей Шойгу , Патриарх Кирилл , Владимир Путин
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