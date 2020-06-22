В Госдуме откроют выставку о писателях-фронтовиках

В день начала Великой Отечественной войны в Государственной Думе откроют выставку, посвящённую писателям-фронтовикам. Экспозицию осмотрят председатель Госдумы Вячеслав Володин , лидеры парламентских фракций, ветераны Великой Отечественной войны, члены семей писателей и поэтов, сообщила пресс-служба палаты.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 1215 писателей, 417 погибли.

На выставке будут представлены редкие фотографии, рукописи, личные вещи из семейных архивов Василия Лебедева-Кумача, Константина Симонова, Юрия Бондарева, а также уникальные материалы из госархивов. В мероприятии примут участие представители всех парламентских фракций во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным, ветераны Великой Отечественной войны, члены семей писателей и поэтов, в том числе вдова Юрия Бондарева — Валентина Бондарева, сын Константина Симонова — Алексей Симонов , правнук Василия Лебедева-Кумача Сергей Иванов и другие.

Также в День памяти и скорби в Госдуме состоится премьера историко-документального фильма «Победа одна на всех», основанного на письмах фронтовиков, сохранившихся в архивах семей.