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В Госдуме 22 июня откроют выставку о писателях-фронтовиках 

Парламентская газета 2 часа назад
В Госдуме откроют выставку о писателях-фронтовиках
Фото: АГН МОСКВА
В день начала Великой Отечественной войны в Государственной Думе откроют выставку, посвящённую писателям-фронтовикам. Экспозицию осмотрят председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры парламентских фракций, ветераны Великой Отечественной войны, члены семей писателей и поэтов, сообщила пресс-служба палаты.
В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 1215 писателей, 417 погибли.
Писатели военного поколения, прошедшие испытания Великой Отечественной войны, подарили миру бессмертные строки о Родине, о любви, о фронтовом братстве, о мужестве и стойкости однополчан. Виктор Астафьев, Юрий Бондарев, Константин Симонов, Борис Васильев, Василь Быков, Булат Окуджава, Юлия Друнина… Их имена стали символами эпохи Великой Победы, а произведения увековечили героический подвиг народа, победившего фашизм.
На выставке будут представлены редкие фотографии, рукописи, личные вещи из семейных архивов Василия Лебедева-Кумача, Константина Симонова, Юрия Бондарева, а также уникальные материалы из госархивов. В мероприятии примут участие представители всех парламентских фракций во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным, ветераны Великой Отечественной войны, члены семей писателей и поэтов, в том числе вдова Юрия Бондарева — Валентина Бондарева, сын Константина Симонова — Алексей Симонов, правнук Василия Лебедева-Кумача Сергей Иванов и другие.
Также в День памяти и скорби в Госдуме состоится премьера историко-документального фильма «Победа одна на всех», основанного на письмах фронтовиков, сохранившихся в архивах семей.
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Комментарии
Политика , Борис Васильев , Алексей Симонов , Булат Окуджава , Юлия Друнина , Сергей Иванов , Юрий Бондарев , Константин Симонов , Василь Быков , Вячеслав Володин , Виктор Астафьев , Госдума
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