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Путин посетил главный храм Минобороны в Кубинке 

ТАСС и ещё 10 24 минуты назад
Президент России Владимир Путин прибыл в патриарший собор Воскресения Христова в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, имеющий статус главного храма Вооруженных сил РФ.
Собор, возведенный на пожертвования, был освящен 14 июня в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Высота его звонницы составляет 75 м, а протяженность галереи музейного комплекса "Дорога памяти" — 1 418 м, по числу дней войны. Диаметр барабана, на котором установлен центральный купол, — 19,45 м. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма — самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.
Как сообщал ТАСС настоятель собора, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов), полноценные богослужения в храме уже начались, но его посещение до сегодняшнего дня было ограничено. По его словам, после визита главы государства собор и музейный комплекс "Дорога памяти" откроются для посетителей.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин обязательно посетит этот храм, однако точную дату визита не называл. В марте он сообщал, что глава государства перевел личные средства на изготовление центральной иконы главного храма Вооруженных сил РФ. По его словам, это пожертвование стало личным вкладом президента в создание храма, на церемонии закладки камня которого российский лидер также присутствовал.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Министерство обороны , МВД , ИТАР-ТАСС
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