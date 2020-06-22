Статус главного храма Вооруженных сил России, как сообщал «Рамблер», имеет собор Воскресения Христова в парке «Патриот» в городе Кубинка Московской области.

Он был возведен на пожертвования. 14 июня его освятил патриарх московский и всея Руси Кирилл. Высота звонницы собора составляет 75 метров, его верхний храм вмещает около 3,5 тысячи человек. Также в соборе располагается музейный комплекс, протяженность галереи которого превышает 1,4 тысячи метров.

Путин присутствовал на церемонии закладки камня главного храма Вооруженных сил. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что глава государства посетит собор после окончания строительства, но не упоминал о конкретной дате его визита. Визит состоялся сегодня. В ходе него президент осмотрел храм и поучаствовал в молебне. Его отслужил патриарх Кирилл.

Также во время визита Путин назвал Великую Отечественную войну одной из самых горьких и драматических страниц истории России, а память о ней — абсолютно священной для граждан страны.