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«Путин преподал Западу урок» 

Артём Кульша 23 минуты назад
Президент России Владимир Путин преподал Западу урок по истории Второй мировой войны, потому что там преуменьшают роль России в ней. Об этом сообщает американское издание «Форбс» (Forbes).
Путин назвал предателей времен Второй мировой
18 июня, как сообщал «Рамблер», американское издание The National Interest опубликовало статью Путина о Второй мировой войне. В ней он назвал вклад Советского Союза в разгром нацизма решающим, обвинил страны Запада в том, что способствовали развязыванию войны, скрывают документы о своих связях с нацистами и пытаются переписать историю. Также президент призвал к сохранению системы, сформированной по итогам Второй мировой войны.
Позавчера автор «Форбс» высказал мнение, что Путин решил разъяснить Западу свою точку зрения на Вторую мировую войну, потому что там преуменьшают роль России в ней, тогда как история — одна из арен боевых действий разворачивающейся международной информационной войны.
Также журналист высказал мнение, что Вторая мировая война имеет столь большое значение в России спустя 75 лет после своего окончания из-за масштаба жертвы СССР и того, что победа в ней — истинный триумф истории России в XX веке.
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Политика , Видео , Статьи , Владимир Путин , Forbes
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