Российский президент не упустил возможность еще раз разъяснить Западу свою точку зрения насчет событий Второй мировой войны, пишет автор. Почему спустя 75 лет после окончания войны и в условиях совершенно другого мира этот вопрос имеет такое большое значение?

Возможно, президенту России Владимиру Путину пришлось перенести запланированный парад, приуроченный к 75-летней годовщине победы на нацистской Германией во Второй мировой войне. Однако он все же не упустил возможность еще раз разъяснить Западу свою точку зрения.

Изначально планировалось, что в параде 9 мая на Красной площади примут участие около 15 тысяч военнослужащих и сотни единиц военной техники. Этот парад является данью уважения советским войскам, которые сражались и одержали победу над силами Гитлера, а также способом продемонстрировать военную мощь России

Но Парад Победы пришлось отложить из-за коронавируса. Его планируется провести 24 июня — в годовщину первого победного парада, который состоялся в 1945 году.

Тогда Советский Союз, Соединенные Штаты и их союзники вместе праздновали победу, объединенные общей целью.

Сегодня все иначе, и теперь история превратилась в очередную арену боевых действий в текущей международной информационной войне.

Путин ни за что не согласится, чтобы роль его страны в разгроме нацизма была каким-то образом преуменьшена или чтобы к ней относились без должного уважения.

Путин предостерегает от «издевательства над памятью» о роли СССР

В своей длинной статье, опубликованной на английском языке в издании National Interest, а также на официальном сайте Кремля, Путин предупреждает: «Исторический ревизионизм, проявления которого мы наблюдаем сейчас на Западе, причем прежде всего в отношении темы Второй мировой войны и ее итогов, опасен».

Российский лидер в первую очередь имеет в виду резолюцию Европейского парламента , принятую в сентябре 2019 года, которая, как он пишет, «прямо обвинила СССР — наряду с нацистской Германией — в развязывании Второй мировой войны».

Путин делает четкий и резкий вывод: «Глумление, издевательство над памятью — это подлость».

Путин также пишет, что он не намеревается «инициировать новый виток международного информационного противостояния на историческом поле, которое может столкнуть между собой государства и народы».

Вполне возможно, он все равно это сделает — намеренно или нет, — однако он хочет заранее расставить все точки над «и».

Масштабы жертвы Советского Союза во Второй мировой войне

Почему спустя 75 лет после окончания войны и в условиях совершенно другого мира этот вопрос имеет такое большое значение?

Первый ответ сводится к масштабам жертвы Советского Союза. Согласно общепринятым оценкам, в той войне Советский Союз потерял более 20 миллионов человек. В своей статье Путин пишет, что СССР потерял «почти 27 миллионов», добавляя для сравнения: «СССР потерял каждого седьмого из своих граждан, Великобритания — одного из 127, а США — одного из 320 человек».

Кроме того, ответом на этот вопрос может служить собственная история России в 20 веке. В течение этого столетия помимо Первой и Второй мировых войн России довелось пережить революцию, гражданскую войну, смену режима с монархии на коммунизм, а затем и крах коммунистической системы в 1991 году. На этом фоне победа над гитлеровской Германией выделяется как истинный триумф, который до сих пор используется в качестве силы, способной объединить страну.

Именно поэтому Россия очень обижается, когда, как это произошло 8 мая в твите Белого дома, ее роль во Второй мировой войне игнорируется.

«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! "Дух Америки всегда будет побеждать. В конечном счете именно так и произошло"», — говорилось в твите на официальной страничке Белого дома.

Столкнувшись с вызовом со стороны коронавируса, Путин обращается к славной победе во Второй мировой войне

25 апреля президент США Дональд Трамп и президент Путин выступили с совместным заявлением по случаю 75-летия встречи союзников на Эльбе, но заметное пренебрежение в День победы над нацистами в Европе вызвало недовольство российской стороны. Назвав приведенный выше твит «странным», прокремлевское агентство RT поинтересовалось: «А вы никого не забыли?»

В своей статье Путин упомянул об одном сообщении, которое премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль отправил советскому лидеру Иосифу Сталину в сентябре 1944 года. В том сообщении Черчилль признавал, что «именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины».

Пока его страна пытается справиться с последствиями коронавируса для российской системы здравоохранения и экономики и вынуждена мириться с непростыми отношениями с Западом, Путин намерен сделать все, чтобы ни народ России, ни весь мир этого не забыли.