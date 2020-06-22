Сирия: интересы России и Израиля совпадают?

Časopis argument (Чехия) размышляет о том, чем чревато для будущего Израиль. размышляет о том, чем чревато для будущего Сирии и ее президента Башара Асада совпадение российских и израильских интересов. Возможный уход Башара Асада, о котором в последнее время частенько пишут СМИ, связывается прежде всего с целями США . Но по-настоящему выиграть от него смогут Россия

В последнее время все чаще пишут о возможном уходе сирийского президента Башара Асада. И хотя подобный сценарий связывается, прежде всего, с целями Соединенных Штатов Америки, по-настоящему выиграть от него смогут, прежде всего, Россия и Израиль.

Сразу кое-что разъясню. Несмотря на приход Трампа, США по-прежнему остается «платформой», посредством которой, то есть используя ее силы, самые разные мировые «шишки» реализуют свои интересы во внешней политике и других сферах. Однако в отличие от этих «шишек» с их интересами, а порой и «людьми», собственно «народ» США от многих действий отнюдь не выигрывает. В условиях, когда ООН не способна сформировать грамотные санкции или военную миссию, США, то есть их налогоплательщики, под влиянием этих самых «шишек» с готовностью берут на себя подобные задачи.

В этой связи хороший пример — «закон Цезаря», который вступил в силу 17 июня. Официально он позволяет США наказать любого, кто будет помогать так называемому «режиму». На самом деле закон направлен, прежде всего, против Асада и его окружения и создавался для того, чтобы заставить Сирию буквально оголодать (а ее друзей подвести под угрозу или поставить в невыгодное положение), тем самым вызвав недовольство Асадом у как можно большего числа сторон.

Но в реальности последствия будут другими. Сирии придется отреагировать так же, как и России, Китаю и другим региональным силам ( Ливану , а в чем-то Ираку и Израилю). Ведь Сирии (и ее друзьям) новый закон предвещает не столько теоретическое ограничение помощи, сколько, прежде всего, необходимость приспособить нынешние логистические каналы к сложившейся ситуации.

Главным союзником Дамаска является Москва, правда, движимая собственными интересами в Сирии. Самое главное для России — беспрепятственно укреплять свои позиции как в Сирии, так и в регионе (в этом смысле Сирия должна стать базой или трамплином). И если Асад будет мешать беспрепятственному распространению российского влияния, то да, Россия будет искать способы, не теряя лицо, заменить его.

Неотъемлемой частью плана России по продвижению в регионе (и не только) является создание впечатления о том, что Москва своих партнеров не предает. Таким образом, если Москва ожидает, что в случае ухода Асада США пойдет на смягчение «закона Цезаря» или даже его отмену (а от США можно ожидать и такого), то перед ней встанет дилемма.

Можно предположить, что сейчас в Кремле рассматривают все варианты, начиная со способа, как «безболезненно» сменить сирийского лидера, вплоть до возможности сохранить статус-кво и повысить эффективность торгового оборота с Сирией так, чтобы США (в соответствии с самим себе продиктованной директивой) не нашли ни единого повода для введения санкций против российских компаний, работающих в Сирии.

Но долго так не протянешь, и ясно, что изменений не избежать. Можно дождаться исхода американских выборов или уже сейчас менять обстановку в самой Сирии так, чтобы для любого санкционного режима не нашлось никаких оснований.

И тут в игру вступает другой игрок — Тель-Авив. Израиль давно добивается только одного — вернуть Сирию (и не ее одну) в зону предсказуемости хотя бы на том уровне, на котором она была при Асаде старшем. Кроме того, на территории Сирии у Израиля один общий с Россией неприятель — Иран. Для Израиля он опасен в сфере безопасности, а для России — в сфере экономики. А поскольку Биби и Вову связывают замечательные отношения, можно предполагать, что появится если не официальный договор, то хотя бы негласное соглашение о толерантности друг к другу (судя по всему, оно уже существует).

С точки зрения этих игроков, «отягчающим обстоятельством» для Башара Асада может стать его выбор, сделанный в пользу иранской стороны, а не российской. То есть важно, насколько он будет готов принять российскую (а значит, и израильскую) или иранскую игру.

Есть еще два обстоятельства, одно «отягощающее», а второе «смягчающее», которые, с точки зрения Москвы, в целом уравновешивают друг друга. Во-первых, это уже упомянутые санкции, которые могут постигнуть россиян в регионе, а во-вторых, стратегическая лояльность к своим союзникам (читай «спасителям») со стороны Сирии.

При этом решающим критерием остается то, какие отношения реально связывают сирийского президента с Тегераном.

Если они излишне позитивны, то реакции надо ждать в первую очередь не от США, а от России и Израиля. И тогда уже чисто техническим будет вопрос о том, станут ли (или уже стали благодаря усилиям тех самых ловких дипломатических и лоббистких «шишек») США и Белый дом той платформой (читай полезным идиотом), которая позаботится о достижении нужных целей. Разумеется, в ход пойдет (или уже пошло) давление такой силы, которое позволит россиянам, не испортив морального облика в глазах других ближневосточных режимов, устранить своего давнего протеже, который параллельно является союзником Ирана, столь опасного для россиян в сфере экономики, а для израильтян — в сфере безопасности. При этом Кремль успокоит Израиль обещаниями, что под российским влиянием Сирия снова станет такой же предсказуемой и кроткой страной, как при Хафезе Асаде.

Кстати, в свете событий последних почти четырех лет подобное развитие событий не будет сюрпризом. Ведь главная особенность Трампа в том, что, в отличие от прежних американских президентов) он не делает Америку платформой для продвижения (в основном или исключительно) интересов «еврейского государства», но многие из его принципиальных (и не только) внешнеполитических решений, действий и заявлений в конечном итоге очень помогали Москве.