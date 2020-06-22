Пушков назвал новый коронавирус странным

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что появление нового китайского коронавируса очень странное. Соответствующее сообщение глава комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Чиновник отметил, что внятных объяснений о природе вируса Китай так и не предоставил. Есть даже версия о том, что заболевание завезли из Европы. Единственное, в чем он уверен, это то, что на сей раз летучие мыши и панголины «точно ни при чем».

«Кем, как и почему был найден на досках для разделки лосося — загадка», — отметил Пушков.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сочли новую вспышку коронавируса в Китае завезенной из Европы. По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, многие из выявленных в Пекине случаев заражения были завезены из других стран.

15 июня выяснилось, что новый коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более заразный, чем в Ухане. SARS-CoV-2 нашли на разделочной доске, использовавшейся для нарезки импортированного лосося. Зараженную рыбу привезли с закрытого рынка морепродуктов «Цзиншэнь», на котором ранее зафиксировали новый очаг распространения коронавируса.