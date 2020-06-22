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Пушков назвал новый китайский коронавирус странным 

Lenta.ru и ещё 9 1 час назад
Пушков назвал новый коронавирус странным
Фото: Reuters
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что появление нового китайского коронавируса очень странное. Соответствующее сообщение глава комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ опубликовал в своем Twitter-аккаунте.
Чиновник отметил, что внятных объяснений о природе вируса Китай так и не предоставил. Есть даже версия о том, что заболевание завезли из Европы. Единственное, в чем он уверен, это то, что на сей раз летучие мыши и панголины «точно ни при чем».
«Кем, как и почему был найден на досках для разделки лосося — загадка», — отметил Пушков.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сочли новую вспышку коронавируса в Китае завезенной из Европы. По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, многие из выявленных в Пекине случаев заражения были завезены из других стран.
15 июня выяснилось, что новый коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более заразный, чем в Ухане. SARS-CoV-2 нашли на разделочной доске, использовавшейся для нарезки импортированного лосося. Зараженную рыбу привезли с закрытого рынка морепродуктов «Цзиншэнь», на котором ранее зафиксировали новый очаг распространения коронавируса.
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Комментарии
Политика , Коронавирус , Алексей Пушков , ВОЗ , Совет Федерации , Китай
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