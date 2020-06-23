В МИД прокомментировали публикацию книги Болтона 

Во вторник в свет вышла книга воспоминаний Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-19 годах.

"Я воспринимаю эту публикацию как элемент внутриполитических "разборок" в США, как звено событий, связанных в большей мере с внутренней политикой США, чем с внешней", — сказал Рябков, комментируя книгу Болтона.

"Вообще, эта практика постоянных сливов и каких-то массированных вбросов информации и оценок о событиях совсем недавнего прошлого в значительной мере компрометирует, если можно употребить такое слово, жанр дипломатии", — отметил замглавы МИД РФ.