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В МИД прокомментировали публикацию книги Болтона 

РИА Новости и ещё 13 1 час назад
В МИД прокомментировали публикацию книги Болтона
Фото: РИА Новости
Москва воспринимает публикацию книги экс-советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона как элемент внутриполитических разборок в США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Во вторник в свет вышла книга воспоминаний Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-19 годах.
"Я воспринимаю эту публикацию как элемент внутриполитических "разборок" в США, как звено событий, связанных в большей мере с внутренней политикой США, чем с внешней", — сказал Рябков, комментируя книгу Болтона.
"Вообще, эта практика постоянных сливов и каких-то массированных вбросов информации и оценок о событиях совсем недавнего прошлого в значительной мере компрометирует, если можно употребить такое слово, жанр дипломатии", — отметил замглавы МИД РФ.
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Политика , В мире , Конфликты , США , Безопасность , Советники Путина , Сергей Рябков , Джон Болтон , МИД , РИА Новости , Москва
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