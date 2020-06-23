В Кремле рассказали, кто посетит парад Победы в Москве 

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. На парад Победы в Москву прибудут лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается тех, кто будет, могу вам сказать. Абхазия, Беларусь, член президиума Боснии с Герцеговины Додик, Казахстан, Киргизия, Молдова, Сербия, уже говорили, Таджикистан, Узбекистан, уже говорили, Южная Осетия", — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что на параде также будет председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович, генсек ОДКБ Станислав Зась.