Песков рассказал, кого пригласили на парад Победы

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На парад Победы в Москве , помимо иностранных лидеров и ветеранов, приглашены члены кабмина, врачи и волонтеры, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Да", — ответил Песков на вопрос, планируется ли пригласить на парад, помимо иностранных лидеров и ветеранов, членов правительства, врачей и волонтеров.

Ранее он сообщил, что в Москву прибудут лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.

Парад Победы, который должен был состояться 9 мая на Красной площади, но из-за пандемии отложен, пройдёт 24 июня.