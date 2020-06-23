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Песков рассказал, кого пригласили на парад Победы в Москве 

РИА Новости и ещё 55 41 минуту назад
Песков рассказал, кого пригласили на парад Победы
Фото: РИА Новости
На парад Победы в Москве, помимо иностранных лидеров и ветеранов, приглашены члены кабмина, врачи и волонтеры, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да", — ответил Песков на вопрос, планируется ли пригласить на парад, помимо иностранных лидеров и ветеранов, членов правительства, врачей и волонтеров.
Ранее он сообщил, что в Москву прибудут лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.
Парад Победы, который должен был состояться 9 мая на Красной площади, но из-за пандемии отложен, пройдёт 24 июня.
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Политика , Биологическое оружие , Дмитрий Песков , РИА Новости , Москва
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