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Депутат Гаврилов призвал Грузию «закончить смуту» и помириться с РФ 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Грузию призвали «закончить смуту» и помириться с РФ
Фото: globallookpress.com
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов призвал грузинские власти «выйти на дорогу полноценных отношений с Россией».
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По мнению депутата, антироссийские настроения исчезнут в республике в ближайшее время. Гаврилов предположил, что «наша общая победа в Великой Отечественной войне» станет стимулом для восстановления отношений.
Пора заканчивать со смутой. Сотрудничество позволит преодолеть и кризис, и социальные проблемы, и построить независимую Грузию. Полагаю, что в этом заинтересована как Россия, так и Грузия, — заявил Гаврилов в комментарии РИА Новости.
Депутат добавил, что «простые люди отказались поддержать» антироссийские протесты 2019 года, после которых Москва прекратила авиасообщение с республикой.
Как писал NEWS.ru, представитель грузинского кабмина Зураб Абашидзе рассказал о миллиардных убытках туристической отрасли Грузии после введения Россией запрета на перелёты. Он заявил, что страна откроет границы в августе и надеется на возобновление авиасообщения с РФ.
Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Тбилиси должен приложить все усилия, чтобы убедить Москву в стабилизации ситуации.
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Комментарии 86
Политика , Грузия
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