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Путин уверен в неизбежности визита руководства Украины в Москву 

ТК «Звезда» 1 час назад
Президент РФ также прокомментировал заявления Владимира Зеленского о роли СССР в начале Второй мировой войны.
Визит руководства Украины в Москву неизбежно состоится. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, отметив, что это лишь вопрос времени.
«Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос — когда. Но мы подождем», — сказал глава государства в эфире «Россия-1»
Путин дал негативную оценку словам Зеленского
Путин также прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о роли СССР в начале Второй мировой войны.
«Умалять значение того, что сделано украинским народом в ходе Великой отечественной войны, а именно это и было сделано действующим президентом Украины, это означает нанести серьезную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым украинского народа», — заявил президент РФ.
Напомним, в январе этого года Зеленский во время визита в Польшу назвал СССР одним из государств, развязавших Вторую мировую войну. Кроме того, он не упомянул Советский Союз, говоря об освобождении лагеря смерти Аушвиц, но сообщил об уроженцах Украины, которые участвовали в операции.
ТК «Звезда»: последние новости
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Политика , Видео , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Москва
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