Президент РФ также прокомментировал заявления Владимира Зеленского о роли СССР в начале Второй мировой войны.

«Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос — когда. Но мы подождем», — сказал глава государства в эфире «Россия-1»

Путин также прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о роли СССР в начале Второй мировой войны.

«Умалять значение того, что сделано украинским народом в ходе Великой отечественной войны, а именно это и было сделано действующим президентом Украины, это означает нанести серьезную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым украинского народа», — заявил президент РФ.

Напомним, в январе этого года Зеленский во время визита в Польшу назвал СССР одним из государств, развязавших Вторую мировую войну. Кроме того, он не упомянул Советский Союз, говоря об освобождении лагеря смерти Аушвиц, но сообщил об уроженцах Украины, которые участвовали в операции.