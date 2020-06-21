Путин назвал неизбежностью визит руководства Украины 

«Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос — когда. Но мы подождем», — сказал российский лидер.

В эфире телеканала «Россия-1» Путин также прокомментировал заявления украинского президента о роли СССР во Второй мировой войне. Глава государства отметил, что нельзя умалять подвиг украинского народа в ходе Великой Отечественной войны.

«Это означает нанести серьезную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым украинского народа», — заявил президент РФ.

Этой зимой Зеленский нанес визит в Польшу. Там он публично назвал СССР одним из государств, развязавших Вторую мировую войну и сказал, что Освенцим якобы освобождала «украинская» Львовская дивизия.

В Кремле заявили, что категорически не согласны с измышлениями о причастности СССР к развязыванию войны и считают их оскорбительными.