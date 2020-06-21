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Путин назвал неизбежностью визит руководства Украины 

Майк Габриелян 4 минуты назад
Президент России Владимир Путин заявил, что руководству Украины придется нанести визит в Москву. По его словам, это вопрос времени.
«Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос — когда. Но мы подождем», — сказал российский лидер.
Путин дал негативную оценку словам Зеленского
В эфире телеканала «Россия-1» Путин также прокомментировал заявления украинского президента о роли СССР во Второй мировой войне. Глава государства отметил, что нельзя умалять подвиг украинского народа в ходе Великой Отечественной войны.
«Это означает нанести серьезную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым украинского народа», — заявил президент РФ.
Этой зимой Зеленский нанес визит в Польшу. Там он публично назвал СССР одним из государств, развязавших Вторую мировую войну и сказал, что Освенцим якобы освобождала «украинская» Львовская дивизия.
В Кремле заявили, что категорически не согласны с измышлениями о причастности СССР к развязыванию войны и считают их оскорбительными.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт объяснил, как в Вологде создавалась Львовская стрелковая дивизия, в которой служили жители Вологодской, Архангельской областей и Коми АССР.
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Политика , Видео , Владимир Путин , Москва
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