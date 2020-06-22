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В посольстве России в США прошла акция «Свеча памяти» 

РИА Новости и ещё 10 2 часа назад
В посольстве России в США прошла акция «Свеча памяти»
Фото: страница Посольства России в США в Facebook
Акция "Свеча памяти" прошла в понедельник в посольстве России в США, передает корреспондент РИА Новости.
"В Москве 4 утра. Ровно 79 лет тому назад на нашу Родину напали враги. Пришли нас убивать. Мы защищались и в результате не только отстояли нашу Родину, но и освободили большую часть Европы. Сегодня как никогда досадно, что в мире есть страны, есть политики, есть люди, которые ставят под сомнение непреложный факт того, что Советский Союз нанес удар фашистским полчищам и Победа в Великой Отечественной войне принадлежит Советскому Союзу и Красной армии", — сказал собравшимся посол Анатолий Антонов.
Обратившись к стоящим со свечами в руках школьникам, он сказал, что передает им эстафету борьбы за правду.
"Сегодня мы склоняем головы перед солдатами и офицерами, которые отдали свою жизнь за Родину, отдали жизнь за то, чтобы спасти человечество от коричневой чумы. Ничто не может быть забыто. Мы этого не позволим", — сказал дипломат.
После этого прошла минута молчания.
Акция началась в 21.00 по местному времени, то есть в 4.00 по московскому. В этот час в 1941 году фашистская Германия напала на Советский Союз.
В ней приняли участие дипломаты, сотрудники посольства и учащиеся подольской школы. Они выставили свечи на земле в Саду Памяти посольства перед композицией из свечей в форме звезды и вечного огня.
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Политика , Другое , Анатолий Антонов , РИА Новости , Москва , США
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