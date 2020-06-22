В посольстве России в США прошла акция «Свеча памяти» 

Акция "Свеча памяти" прошла в понедельник в посольстве России США , передает корреспондент РИА Новости.

"В Москве 4 утра. Ровно 79 лет тому назад на нашу Родину напали враги. Пришли нас убивать. Мы защищались и в результате не только отстояли нашу Родину, но и освободили большую часть Европы. Сегодня как никогда досадно, что в мире есть страны, есть политики, есть люди, которые ставят под сомнение непреложный факт того, что Советский Союз нанес удар фашистским полчищам и Победа в Великой Отечественной войне принадлежит Советскому Союзу и Красной армии", — сказал собравшимся посол Анатолий Антонов.

Обратившись к стоящим со свечами в руках школьникам, он сказал, что передает им эстафету борьбы за правду.

"Сегодня мы склоняем головы перед солдатами и офицерами, которые отдали свою жизнь за Родину, отдали жизнь за то, чтобы спасти человечество от коричневой чумы. Ничто не может быть забыто. Мы этого не позволим", — сказал дипломат.

После этого прошла минута молчания.

Акция началась в 21.00 по местному времени, то есть в 4.00 по московскому. В этот час в 1941 году фашистская Германия напала на Советский Союз.

В ней приняли участие дипломаты, сотрудники посольства и учащиеся подольской школы. Они выставили свечи на земле в Саду Памяти посольства перед композицией из свечей в форме звезды и вечного огня.