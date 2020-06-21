Путин высказался о возможности баллотироваться в 2024 году

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если будет принята соответствующая поправка в конституцию. Об этом глава государства сказал в интервью для фильма " Россия . Кремль. Путин" на телеканале «Россия-1».

"Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, там видно будет", — сказал он.

При этом глава государства призвал всех чиновников не искать ему преемника уже сейчас, а заниматься своей непосредственной работой. "Работать надо, а не преемников искать", — сказал он.