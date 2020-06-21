Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок 

ТАСС и ещё 12 42 минуты назад
Путин высказался о возможности баллотироваться в 2024 году
Фото: Reuters
Президент РФ Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если будет принята соответствующая поправка в конституцию. Об этом глава государства сказал в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале «Россия-1».
"Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, там видно будет", — сказал он.
При этом глава государства призвал всех чиновников не искать ему преемника уже сейчас, а заниматься своей непосредственной работой. "Работать надо, а не преемников искать", — сказал он.
"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки в конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", — пояснил президент.
Видео дня. Эскимо перестанут выпускать в США из уважения к эскимосам
ТАСС: последние новости
Главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко присвоили звание Героя труда Главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко присвоили звание Героя труда Песков назвал потенциально очень опасной ситуацию вокруг минских соглашений Песков назвал потенциально очень опасной ситуацию вокруг минских соглашений Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу
Комментарии 216
Политика , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП
Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Украине предрекли «донбасский сценарий»
Украине предрекли «донбасский сценарий»
Видео
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
00:21
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
00:35
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
01:31
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Лукашенко сообщил о желающих одеть в лапти белорусов
03:07
Лукашенко сообщил о желающих одеть в лапти белорусов
В мире СНГ
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
00:45
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение