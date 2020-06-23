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Николай Лукинский: Поправка в Конституцию о русском языке не позволит нам его потерять 

Агентство «Москва» и ещё 130 4 часа назад
Николай Лукинский: Поправка в Конституцию о русском языке не позволит нам его потерять
Фото: Управа района Старое Крюково
Поправка в Конституцию о русском языке поможет России сохранить ее уникальную культуру. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» актер, пародист, заслуженный артист РФ Николай Лукинский.
«1 июля обязательно пойду голосовать за поправки в Конституцию. Одной из важных поправок я считаю поправку о русском языке, которая закрепляет за ним статус государствообразующего языка. С развитием бизнеса иностранная терминология, а значит и культура, все интенсивнее входят в нашу жизнь. В этом нет ничего плохого, если бы не наносило ущерб русскому языку. Получается, что мы от него, от своих истоков как бы отрываемся и, значит, становимся более слабыми. А ведь не случайно Кирилл и Мефодий, создавшие кириллицу, признаны святыми. Есть поговорка: что имеем — не храним, потерявши — плачем. Надеюсь, что поправка в Конституцию о русском языке не позволит нам его потерять, а значит сохранить нашу уникальную культуру», — сказал он.
Артист отметил также важность поправки о нерушимости границ государства.
«Мы действительно великая страна, самая большая в мире. Надо только правильно развиваться, думать о том, что оставим будущим поколениям. Ситуация в современном мире такова, что потребовалось в основной закон страны внести поправку о защите исторической правды, недопустимости умаления значения подвига народа при защите Отечества. Мой дед погиб в Великую Отечественную войну, недавно мы узнали, что он похоронен на Украине. Пропал без вести и дед моей жены. Практически каждая семья в нашей стране кого-то потеряла. Если мы об этом забудем — грош нам цена», — подчеркнул Николай Лукинский.
Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.
Москвичи могут выбрать удобный способ участия: проголосовать на удобном для них участке, принять избирательную комиссию дома или отдать голос онлайн — с любого устройства с доступом в интернет. Принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru.
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Комментарии 1
Политика , Конституция РФ , Поправки в Конституцию , Николай Лукинский
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