«Это неприлично»: Путин рассказал о поведении чиновников 

Чиновникам не следует «выпячивать» напоказ свое благосостояние, считает президент России Владимир Путин . В то же время он отметил, что и аскетизм, который также активно может демонстрироваться, не является примером для подражания. По словам Путина, чиновники должны служить государству, то есть народу.

Российский президент Владимир Путин уверен, что чиновникам неприлично «выпячивать» свое благосостояние на всеобщее обозрение. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 1».

«Но точно, на что нужно ориентироваться, — представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут, должны исходить из того, что сотни тысяч людей в стране живут очень скромно. И для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние», — подчеркнул глава государства.

При этом он считает, что аскетизм, выставляемый напоказ, также не является примером для подражания.

«Я считаю, что нет ничего важнее работы с людьми. Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы — она называется государственная служба — то есть приходишь, чтобы служить государству. А что такое государство — это люди прежде всего», — сказал Путин в интервью, которое было записано в прошлом году.

В то же время он отметил, что работа и жизнь людей, которые занимают должности на госслужбе, похожа на существования в «стеклянной комнате», когда видны любые действия. Это, по мнению политика, позволяет снизить коррупцию в стране.

«И это дает возможности увеличить эффективность работы на антикоррупционном направлении. Так оно и происходит», — сказал Путин.

Он добавил, что власти стараются снизить уровень коррупции до минимума.

«Количество коррупционных дел, которое увеличивается, говорит о том, что их не то, чтобы стало больше — выявляемость стала лучше. Мы сделаем все для того, чтобы снизить ее до минимальных значений», — заверил российский президент.

В интервью также прозвучала и тема работы президента с подчиненными. Путин отметил, что у него «сложился свой стиль» в общении. При этом глава России признался, что чувствует себя «очень комфортно» среди рядовых людей.

«Это в известной степени моя среда, потому что я как раз из очень простой, рабочей среды. Я, несмотря на то, что достаточно долго нахожусь на различных высоких государственных должностях, все-таки, когда попадаю в эту свою среду, я чувствую себя, что называется, как дома», — отметил президент.

Путин выразил уверенность в том, что важна «работа с каждым конкретным человеком, если это удается сделать, потому что возникает чувство доверия к тому, что делает государство в целом». В целом, он отметил, что «эффективность руководства заключается не во внешней жесткости, а в последовательности принимаемых решений».

Тем не менее он признался, что в кабинетах, вне поля зрения журналистов, у него с подчиненными «бывают и жесткие разговоры».

«Но не было — и я это с определенной гордостью говорю — случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал, либо — еще хуже — унизил. Такого не бывает никогда», — сказал он.

По словам российского президента, «чем выше должностное положение человека, которое он занимает, тем аккуратнее он должен обращаться с людьми, которые ему подчинены».

В разговоре с журналистами «России 1» Владимир Путин отметил, что грубость в общении не была присуща и его родителям.

«Я никогда в жизни не слышал — без преувеличения говорю — чтобы отец выругался матом. Даже не говорю про маму. Даже представить себе такого невозможно», — заверил он.

Вопрос, касающийся работы чиновников с россиянами, затрагивался главой государства в прошлом году. Путин тогда отмечал, что государственным служащим недопустимо проявлять чванство и хамство в отношении граждан. Президент тогда подчеркнул, что такую манеру общения нужно «напрочь исключить» на любом уровне власти.

«К сожалению, люди и с этим сталкиваются. Удивительно, но факт», — сказал он в июле 2019 года.

Спустя несколько месяцев Путин обратил внимание, что такому чиновнику не место в органах власти. Тогда же президент предложил «отрегулировать» этот вопрос.