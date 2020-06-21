Путин рассказал о жестких разговорах с подчиненными 

Президент России Владимир Путин рассказал о жестких разговорах со своими подчиненными. Своим мнением на этот счет российский лидер поделился в ходе интервью для программы « Россия . Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», передает «Интерфакс».

«У нас бывают и жесткие разговоры. Но не было — и я это с определенной гордостью говорю — случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал, либо — еще хуже — унизил. Такого не бывает никогда», — подчеркнул глава государства.

По его словам, эффективного руководителя отличает не внешняя жесткость, а умение принимать последовательные решение. При этом Путин признался, что сам практически никогда не отчитывает никого «в показном порядке», поскольку не любит этого делать. Он также выразил мнение, что чем более высокую должность занимает человек, тем аккуратнее он должен обращаться со своими подчиненными.

3 июня Путин устроил разнос на совещании, посвященном инциденту с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. В частности, он обрушился с критикой на местные органы власти, которые поздно узнали о случившемся и не предложили решений по ликвидации последствий происшествия. «Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?» — поинтересовался президент.