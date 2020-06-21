Путин дал негативную оценку словам Зеленского

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«Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй Мировой войны», — приводит Интерфакс слова Путина.

Ранее выступая на мероприятиях в Польше, Зеленский возложил на Советский Союз часть вины за развязывание Второй мировой войны.

Также Зеленский заявил, что Освенцим был освобождён бойцами 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.

В Кремле заявили, что категорически не согласны с подобными высказываниями и считают их оскорбительными для десятков миллионов граждан стран СНГ.

Путин отметил, что заявление Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь.