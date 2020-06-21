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«Негативно»: Путин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне 

Майк Габриелян и ещё 8 17 минут назад
Президент России Владимир Путин заявил, что слова Владимира Зеленского о Второй мировой войне могут плохо отразиться на отношениях Москвы и Киева.
В эфире телеканала «Россия 1» Путину задали вопрос: как публичное выступление Зеленского может сказаться на дальнейших отношениях двух стран.
«Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй Мировой войны», — ответил Путин.
Ранее, выступая на памятных мероприятиях в Польше, Зеленский возложил на Советский Союз вину за развязывание Второй мировой войны. Кроме того, он сказал, что Освенцим якобы был освобождён украинцами — бойцами 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.
В Кремле заявили, что категорически не согласны с измышлениями о причастности СССР к развязыванию войны и считают их оскорбительными для десятков миллионов граждан СНГ. Заявление Зеленского об освобождении концлагеря украинцами назвали чушью.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт объяснил как в Вологде создавалась Львовская стрелковая дивизия, в которой служили жители Вологодской, Архангельской областей и Коми АССР.
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Политика , Видео , В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Киев , Москва
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