В эфире телеканала «Россия 1» Путину задали вопрос: как публичное выступление Зеленского может сказаться на дальнейших отношениях двух стран.

«Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй Мировой войны», — ответил Путин.

Ранее, выступая на памятных мероприятиях в Польше, Зеленский возложил на Советский Союз вину за развязывание Второй мировой войны. Кроме того, он сказал, что Освенцим якобы был освобождён украинцами — бойцами 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.

В Кремле заявили, что категорически не согласны с измышлениями о причастности СССР к развязыванию войны и считают их оскорбительными для десятков миллионов граждан СНГ. Заявление Зеленского об освобождении концлагеря украинцами назвали чушью.