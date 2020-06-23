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Лавров проведет переговоры с главами МИД Китая и Индии 

Мир24 и ещё 10 18 минут назад
Лавров проведет переговоры с главами МИД Китая и Индии
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Китая и Индии 23 июня, сообщает ТАСС. Встреча пройдет в формате видеоконференции.
Встреча между министрами должны была состояться в марте в Сочи, однако она была перенесена из-за пандемии. Затем стороны договорились провести переговоры в формате видеоконференции, однако из-за ситуации на китайско-индийской границе переговоры снова оказались на грани срыва. В итоге стороны согласились провести трехсторонние переговоры 23 июня.
Одной из центральных тем переговоров станет сплочение усилий стран в противодействии кризисным явлениям в мировой политике и экономике. Отмечается, что встреча пройдет накануне парада Победы, где примут участие индийские и китайские подразделения, а гостями торжеств станут министры обороны Индии и Китая.
Также, сообщается, что недавний инцидент на индийско-китайской границе не стоит на повестке этой встречи. Тем не менее, готовность обеих сторон сесть за один стол переговоров говорит о готовности к деэскалации ситуации.
Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров совершил первый после пандемии официальный визит за границу.
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Политика , Сергей Лавров , МИД , ИТАР-ТАСС , Китай , Сочи
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