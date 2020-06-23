Лавров проведет переговоры с главами МИД Китая и Индии 

Встреча между министрами должны была состояться в марте в Сочи , однако она была перенесена из-за пандемии. Затем стороны договорились провести переговоры в формате видеоконференции, однако из-за ситуации на китайско-индийской границе переговоры снова оказались на грани срыва. В итоге стороны согласились провести трехсторонние переговоры 23 июня.

Одной из центральных тем переговоров станет сплочение усилий стран в противодействии кризисным явлениям в мировой политике и экономике. Отмечается, что встреча пройдет накануне парада Победы, где примут участие индийские и китайские подразделения, а гостями торжеств станут министры обороны Индии и Китая.

Также, сообщается, что недавний инцидент на индийско-китайской границе не стоит на повестке этой встречи. Тем не менее, готовность обеих сторон сесть за один стол переговоров говорит о готовности к деэскалации ситуации.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров совершил первый после пандемии официальный визит за границу.