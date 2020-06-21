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Пушков сообщил о гибели «американского мифа» 

Lenta.ru и ещё 4 44 минуты назад
Пушков сообщил о гибели «американского мифа»
Фото: РИА Новости
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с осквернением и сносом памятников историческим деятелям в США, сообщив о гибели «американского мифа». Своим мнением сенатор поделился в Twitter-аккаунте.
«Так называемые "протестующие", а на деле погромщики, снесли памятники Колумбу, Вашингтону, автору гимна США. И несут они не идеалы, а разрушение, грабежи, пожары и насилие», — написал Пушков. По его словам, теперь никто не захочет поставить США в пример другим странам. «Миф о "граде на холме" мертв», — подытожил член Совфеда.
Ранее снос памятников рабовладельцам в некоторых странах мира прокомментировал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Он отметил, что деятелей прошлого нельзя оценивать по стандартам настоящего. Нужно уважать их заслуги, исходя из принципов времени, в котором они жили.
«Град на холме» — библейская метафора, которую используют в отношении исключительной роли США. Она происходит из Книги пророка Исаии, который предрек существование такого города, куда люди будут приходить за знаниями и наставлениями. Джон Уинтроп, первый губернатор колонии Массачусетского залива, трактовал эту фразу как претензию на строительство нового общества в США, на которое будут впоследствии равняться все другие народы.
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Комментарии 1
Политика , В мире , Пожары , Алексей Пушков , Совет Федерации , США
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