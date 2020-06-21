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Кадыров раскрыл результат теста на антитела 

Майк Габриелян и ещё 16 37 минут назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров сдал тест на антитела, показавший, что он не болел COVID-19. Об этом политик сообщил в соцсетях. Он рассказал, что накануне встретился с участниками сборной КВН Чеченской Республики. В период пандемии члены команды отложили репетиции и работали волонтерами. Они развозили продукты, медикаменты, товары первой необходимости, помогали людям решить бытовые проблемы. Рамзан Кадыров поблагодарил их за проделанную работу.
Когда речь зашла о коронавирусе, многие участники команды были уверены, что уже переболели им. Началось активное обсуждение.
«В итоге мы договорились все вместе сдать тесты на COVID-19. В этом вопросе нам помог дорогой БРАТ, министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов. Анализы также сдал весь персонал, который присутствовал рядом во время встречи — от сотрудников пресс-службы до работников Управления делами Главы ЧР», — написал Кадыров.
Тестирование показало, что 80% из числа сдавших анализы уже переболели коронавирусом.
«Главное, что все проверенные на тест перенесли болезнь в легкой форме тяжести. Медпомощь им не понадобилась, но на карантине, конечно, находились. Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел», — подытожил глава республики.
Он также опубликовал видео, в котором говорит: «Хочу вас огорчить, господа либералы. У меня нет антител…»
В конце мая СМИ сообщили, что у Кадырова якобы заподозрили COVID-19, он находится в больнице в Москве. Позднее эту информацию опроверг сам глава региона и оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в ближайшее время Чечня смягчит карантинные меры, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Политика , Видео , Соцсети , Рамзан Кадыров , Эльхан Сулейманов , Чеченская Республика
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