Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадыров «огорчил либералов» 

Деловая газета «Взгляд» 13 минут назад
Кадыров «огорчил либералов»
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что у него не было коронавируса.
«Хочу огорчить вас, господа либералы — мой тест не выявил антитела», — заявил он в соцсети «ВКонтакте».
Как пояснил Кадыров, «это означает, что коронавирусной инфекцией» он «не болел».
Кадыров сдал тесты вместе со Сборной КВН Чеченской Республики, работавшей волонтерами. Кроме того, тесты сдали сотрудники его пресс-службы и управления делами главы региона. Как показало тестирование, «80% из числа сдавших анализы, уже переболели коронавирусом», включая четырех из пяти членов команды КВН.
Видео дня. Москву затопило
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Пушков оценил ответ Лондона на статью Путина о Второй мировой войне Пушков оценил ответ Лондона на статью Путина о Второй мировой войне Песков оценил опасность ситуации в Донбассе Песков оценил опасность ситуации в Донбассе Песков рассказал, как пережил заражение коронавирусом Песков рассказал, как пережил заражение коронавирусом
Политика , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак прилюдно отнесла Рудковскую к проституткам
Собчак прилюдно отнесла Рудковскую к проституткам
Сбить невидимку: РФ получила «таблетку» от авиации НАТО
Сбить невидимку: РФ получила «таблетку» от авиации НАТО
Киев возмутился Испанией из-за Крыма
Киев возмутился Испанией из-за Крыма
«Защищаем от РФ?»: Почему США выведут войска из Германии
«Защищаем от РФ?»: Почему США выведут войска из Германии
Видео
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
00:45
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
00:56
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
В мире Статьи
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
00:10
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
Происшествия Криминал
«С США покончено, на очереди — Европа»
02:29
«С США покончено, на очереди — Европа»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение