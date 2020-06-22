Путина ждут в главном храме Вооруженных сил России 

"В День памяти и скорби (22 июня — ред.) Владимир Путин планирует посмотреть храм. Там будет молебен, заупокойная лития, которую возглавит патриарх Кирилл", — сказал Калинин.

"Президент обязательно посетит этот храм, такое посещение есть в его рабочих планах", — отмечал Песков, но точную дату не называл.

По словам Калинина, главный храм Вооруженных сил откроют для прихожан 22 июня в 14.00, как и музейный комплекс "Дорога памяти". Богослужения в соборе Воскресения Христова будут проходить ежедневно в 9.00 и 17.00 часов.

Шойгу назвал освящение собора знаменательным событием для Вооруженных сил и для всей страны. Он выразил уверенность, что "все те, кто будет приходить сюда, будут вспоминать о прошлых подвигах и готовиться к будущим".

Храм и военный музей возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из особенностей храма — образ Спаса нерукотворного — "самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики", подчеркнули в патриархии. Общая же площадь мозаик нижнего и верхнего храмов — почти 4 тысячи квадратных метров. Высота собора — 75 метров, что тоже символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола — 19 метров 45 сантиметров (1945 — год Победы). Неслучайно и местоположение храма: Одинцовский район Московской области — места боев за Москву в ноябре 1941 года.

Высота собора Воскресения Христова вместе с крестом составляет 96 метров, а протяженность галереи "Дорога памяти" — 1418 метров, по числу дней войны. Диаметр барабана, на котором установлен центральный купол, — 19,45 метра. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории.

Решение о строительстве храма было принято в 2018 году. В том же году 19 сентября патриарх Кирилл в присутствии президента России и министра обороны освятил закладной камень в основание собора во имя Воскресения Христова. Собор возведен на народные пожертвования. Всего на его строительство было собрано более 3 миллиардов рублей.