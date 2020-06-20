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В Кремле прокомментировали реакцию Запада на статью Путина 

Lenta.ru и ещё 1 38 минут назад
В Кремле оценили реакцию Запада на статью Путина
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Запада, в частности, Польши, Прибалтики и США, на статью Владимира Путина о Второй мировой войне. Об этом он рассказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, передает ТАСС.
По его словам, обвинения со стороны этих государств в попытке искажения истории в этой статье были предсказуемыми, однако непонятными.
«Но нет худа без добра. Наличие реакции говорит о том, что статью читали, что ее читают, и здесь есть слабая надежда, что, может быть, каждое лишнее прочтение позволит задаться вопросом», — подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что российский лидер основывался на архивных документах, в том числе и новых, которые были открыты только во время его работы над материалом.
«Поэтому здесь не идет речь о какой-то интерпретации, здесь идет речь об изложении неопровержимых и задокументированных исторических фактов», — заключил Песков.
Статья Путина «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» для американского журнала The National Interest была опубликована 18 июня. В ней российский лидер в том числе обратился к постоянным членам Совета Безопасности ООН — США, Великобритании, Китаю и Франции, выразив надежду на скорое проведение саммита лидеров «пятерки». Президент добавил, что мировые державы могут и должны доверять друг другу, чтобы ответить на современные вызовы: пандемию коронавируса, ситуацию в мировой экономике и защиту окружающей среды.
После публикации директор Департамента национальной безопасности канцелярии премьер-министра Польши Станислав Жарын заявил, что Путин уже неоднократно пытался представить ложную картину Второй мировой войны.
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Комментарии 2
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Совбез ООН , The National Interest , ИТАР-ТАСС , Польша , США
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