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В Кремле назвали волнующий Путина вопрос 

РИА Новости 3 часа назад
Назван волнующий Путина вопрос
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков озвучил вопрос, который беспокоит президента.
"Его волнует, насколько можно доверять договоренностям с политическим визави, насколько можно считать предсказуемыми и прогнозируемыми действия его политического визави, в данном случае — президента США", — сказал Песков в эфире Первого канала.
Представитель Кремля предположил, что Путина волнует возможность что-либо предпринять не только для того, чтобы вывести отношения между странами из сложившегося "ужасного" состояния, но и чтобы не "оголять" мировую стабильность и безопасность.
Песков добавил, что глава государства обеспокоен риском остаться в ближайшие месяцы без регулирующих международную безопасность договоренностей. По его словам, это большая угроза для всего мира.
"Президенту Путину важно понимать, что у него есть визави, который ответственно может вести с ним диалог о том, чтобы эту ситуацию исправить", — уточнил пресс-секретарь.
Также он заявил, что Москва обеспокоена непредсказуемостью Вашингтона в некоторых решениях, однако рассчитывает на обсуждение проблемы стратегической стабильности с американской стороной.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Первый канал , США
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