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Песков назвал ситуацию с урегулированием в Донбассе потенциально опасной 

РИА Новости и ещё 6 48 минут назад
Кремль высказался о ситуации в Донбассе
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с урегулированием конфликта в Донбассе потенциально очень опасной.
"Вы знаете, что работает контактная группа, достаточно активно пытаются нащупать точки соприкосновения. Где-то удается сближать позиции, где-то нет", — сказал он в эфире Первого канала.
По словам пресс-секретаря, звучащие все чаще слова о необязательности или невозможности выполнения Минских соглашений не могут не вызывать обеспокоенности.
"Если это будет дальше звучать чаще и если это будет принимать форму абсолютно официальных заявлений, то, конечно, это будет заводить ситуацию в тупик", — добавил он.
Однако другого канала для работы на украинском направлении просто не существует, подчеркнул Песков.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план до сих пор не выполнен.
При этом украинские политики постоянно затягивают выполнение "Минска-2" и даже заявляют, что этот план действий носит только рекомендательный, а не обязательный характер. Глава российского МИД Сергей Лавров напомнил, что российская позиция заключается в том, чтобы строго выполнять Минские соглашения, и что они были подписаны всеми, в том числе представителями Киева, Донецка и Луганска, и утверждены Совбезом ООН.
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Политика , Армия , Конфликты , Украина , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , МИД , Совбез ООН , Первый канал
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