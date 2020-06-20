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Путин призвал поощрить молодых медиков 

РИА Новости 1 час назад
Путин призвал поощрить молодых медиков
Фото: РИА Новости
Молодые медики должны быть поощрены за работу с больными коронавирусом, правительству необходимо разработать предложения, заявил президент России Владимир Путин.
"В период эпидемии плечом к плечу со своими старшими коллегами работали более 15 тысяч студентов, ординаторов, аспирантов. Они получили настоящее боевое крещение и проверку на верность будущей профессии. Считаю необходимым поощрить таких молодых людей, ваших коллег, и прошу правительство предложить здесь конкретные механизмы, включая льготы и преференции при продолжении дальнейшей учебы по специальности", — сказал Путин на встрече с медицинскими работниками.
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Политика , Владимир Путин
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