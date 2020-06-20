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Пушков оценил ответ МИД Британии на статью Путина о Второй мировой войне 

РИА Новости 1 час назад
Пушков оценил ответ МИД Британии на статью Путина
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексея Пушков прокомментировал ответ британского МИД на статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
В своей статье российский лидер призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято. При этом, по его словам, Россия всегда будет благодарна за помощь союзников в снабжении Красной армии в годы войны.
Комментируя статью, представитель МИД Великобритании заявил, что история не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны. В ведомстве отметили, что победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР,
"Лондон решил не вступать в полемику с Путиным по Второй Мировой войне", — отметил Пушков в комментарии в Twitter.
Сенатор указал на то, что МИД Великобритании признал роль СССР в разгроме нацизма, однако оставил без комментариев тему причин начала войны.
Пушков добавил, что Мюнхенский сговор Запада с Гитлером является "ахиллесовой пятой" попыток возложить вину за начало войны на СССР.
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , МИД
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