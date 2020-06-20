Пушков оценил ответ МИД Британии на статью Путина

Сенатор Алексея Пушков прокомментировал ответ британского МИД на статью Владимира Путина о Второй мировой войне.

В своей статье российский лидер призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято. При этом, по его словам, Россия всегда будет благодарна за помощь союзников в снабжении Красной армии в годы войны.

Комментируя статью, представитель МИД Великобритании заявил, что история не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны. В ведомстве отметили, что победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР,

"Лондон решил не вступать в полемику с Путиным по Второй Мировой войне", — отметил Пушков в комментарии в Twitter.

Сенатор указал на то, что МИД Великобритании признал роль СССР в разгроме нацизма, однако оставил без комментариев тему причин начала войны.

Лондон решил не вступать в полемику с Путиным по Второй Мировой войне. Форин офис заявил, что история «не должна переписываться государствами в своих интересах». Признав роль СССР в разгроме нацизма, официальный Лондон оставил без комментариев тему причин начала войны. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 20, 2020

Пушков добавил, что Мюнхенский сговор Запада с Гитлером является "ахиллесовой пятой" попыток возложить вину за начало войны на СССР.