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В Японии предрекли Путину руководящую роль в мире после коронавируса 

Lenta.ru 32 минуты назад
Путину предрекли руководящую роль в мире после COVID-19
Фото: Reuters
Президенту России Владимиру Путину будет принадлежать руководящая роль в мировом порядке после пандемии коронавируса. Такое мнение высказал РИА Новости японский политолог, профессор Ицуро Накамура.
По словам Накамуры, главной задачей Путина является сплочение России, США и Китая.
«Президент Путин свяжет Китай и Америку, которые сейчас противостоят друг другу. В руках у Путина — руководящая роль в мировом порядке мира "после короны"», — предрек эксперт.
Он пояснил, что российский лидер понимает, что никто, кроме него, не сможет примирить Пекин и Вашингтон. При этом Путин, по мнению японского политолога, надеется, что сможет повысить свое влияние, содействуя налаживанию отношений между США и КНР.
«Поэтому противостояние Америки и Китая ему на руку», — уточнил Накамура.
Ранее Путин опубликовал собственную статью «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» в американском журнале The National Interest. В ней российский лидер в том числе обратился к постоянным членам Совета Безопасности ООН — США, Великобритании, Китаю и Франции, выразив надежду на скорое проведение саммита лидеров «пятерки». Президент добавил, что мировые державы могут и должны доверять друг другу, чтобы ответить на современные вызовы: пандемию коронавируса, ситуацию в мировой экономике и защиту окружающей среды.
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Политика , Азия , В мире , США , Владимир Путин , Совбез ООН , РИА Новости , The National Interest , Китай , Япония
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