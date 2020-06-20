Путину предрекли руководящую роль в мире после COVID-19

Президенту России Владимиру Путину будет принадлежать руководящая роль в мировом порядке после пандемии коронавируса. Такое мнение высказал РИА Новости японский политолог, профессор Ицуро Накамура.

США и Китая. По словам Накамуры, главной задачей Путина является сплочение России

«Президент Путин свяжет Китай и Америку, которые сейчас противостоят друг другу. В руках у Путина — руководящая роль в мировом порядке мира "после короны"», — предрек эксперт.

Он пояснил, что российский лидер понимает, что никто, кроме него, не сможет примирить Пекин и Вашингтон. При этом Путин, по мнению японского политолога, надеется, что сможет повысить свое влияние, содействуя налаживанию отношений между США и КНР.

«Поэтому противостояние Америки и Китая ему на руку», — уточнил Накамура.