Путину предрекли руководящую роль в мире после COVID-19 

Эксперт заявил, что главной задачей Путина является сплочение России, США и Китая.

«Президент Путин свяжет Китай и Америку, которые сейчас противостоят друг другу. В руках у Путина — руководящая роль в мировом порядке мира "после короны"», — прогнозирует политолог.

По его словам, российский лидер понимает, что только он сможет примирить Пекин и Вашингтон, и в роли миротворца повысить свое влияние.

Ранее Путин опубликовал статью «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» в американском журнале The National Interest.

Российский лидер обратился к постоянным членам Совбеза ООН с предложением о саммите «пятерки». По словам Путина, мировые державы должны доверять друг другу и вместе бороться с общими проблемами: пандемией коронавируса, экономическим кризисом и плохой экологией.