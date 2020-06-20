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Путину предрекли руководящую роль в мире после COVID-19 

Майк Габриелян и ещё 1 4 минуты назад
Путину предрекли руководящую роль в мире после COVID-19
Фото: Reuters
Президенту России Владимиру Путину будет принадлежать руководящая роль в мировом порядке после пандемии COVID-19. Так считает японский политолог, профессор Ицуро Накамура, передаёт РИА Новости.
Эксперт заявил, что главной задачей Путина является сплочение России, США и Китая.
«Президент Путин свяжет Китай и Америку, которые сейчас противостоят друг другу. В руках у Путина — руководящая роль в мировом порядке мира "после короны"», — прогнозирует политолог.
По его словам, российский лидер понимает, что только он сможет примирить Пекин и Вашингтон, и в роли миротворца повысить свое влияние.
Ранее Путин опубликовал статью «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» в американском журнале The National Interest.
Российский лидер обратился к постоянным членам Совбеза ООН с предложением о саммите «пятерки». По словам Путина, мировые державы должны доверять друг другу и вместе бороться с общими проблемами: пандемией коронавируса, экономическим кризисом и плохой экологией.
Ранее «Рамблер» сообщал, что бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал российского лидера «умным и жёстким», и заявил, что Трамп для него не является серьезным соперником.
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Политика , Азия , В мире , США , Джон Болтон , Владимир Путин , Совбез ООН , РИА Новости , The National Interest
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